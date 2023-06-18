أستاذ علم اجتماع تعلق على فيديو لشاب يتاجر بوفاة والده (شاهد)

أثار شاب يوتيوبر سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توثيقه وفاة والده من الاحتضار للدفن في المقابر.

وعقبت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، على الفيديو الذي نشره الشاب للحظة وفاة والده، قائلة:" شيء مقزز جدًا أن يتم استجرار عواطف الناس واللعب على مشاعرهم بهدف التريند وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة لجني الأموال.

وتابعت أن هناك قطاعات كبيرة من المجتمع تبيع أي شيء عبر السوشيال ميديا أخلاقيات وقيم وخصوصيات الحياة وبيع اللحظات مقابل الأموال وهذه منتهى الحقارة والوضاعة.

وأشارت منصور إلى أن هذا الشاب باع مشاهد والده، رغم أنها مناسبة تتطلب القرب من الله، وأن يهون امام لحظة الموت كل ماديات الحياة، ولكن هذا الشاب مشاعره غائبة ونفسيته مريضة.

واستطردت أن هناك فرق بين المرض النفسي والعقلي، فالمرض العقلي يجعل الإنسان غير مسئول عن تصرفاته بينما المرض النفسي يكون لديه عقد نفسية يعبر عنه بتصرفات تقع تحت مسئوليته ويحاسب عليه.

واعتبرت منصور خلال تصريحاتها ببرنامج “ست الستات”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن ما قام به الشاب مرض اجتماعي بدأ يصيب قطاعات كبيرة في المجتمع، لافتة إلى أن هناك أم قامت بتصوير نجلها في وضع شذوذ، وبعض الناس يعرضوا حياتهم على الملا، وأم تتجار بطفل للحصول على مكاسب مادية، مشيرة إلى أن العلاقات الاجتماعية تحولت لشيء قابل للبيع والشراء.

شاب يوثق لحظة وفاة والده

ونشر الشاب فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيله، وبعد وفاة والده، بدأ الشاب بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا، إذ اعتبره البعض وسيلة لجلب مزيج من المتابعين والمشاهدات.

وظهر والده في فيديو سيارة الإسعاف، وهو يحتضر في لحظاته الأخيرة بالحياة، غير مبال بما يحدث حوله من تصوير نجله.

وكتب محمد على الفيديو سيارة الأسعاف: «كانت أخر مرة أشوف أبويا فاتح عينه، ربنا يرحمك يابابا».

وحقق الفيديو نحو مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تعرض الشاب لانتقادات لاذعة لتوثيق لحظة وفاة والده.