أزهري عن توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث: جريمة وعبث

أوضح الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي حول توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر بث مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، قائلًا: “إنه تعدي على حرمة الميت وما أنزل بها الله من سلطان”.

توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث

وتابع الشيخ إبراهيم رضا، أنها جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك حرمة الميت وتصل لمرحلة العبث، مشيرا إلى أن الموت هو المصيبة الكبرى، والواجب فيه هو المبادرة في غسلة وتكفينه والوصول به إلى مثواه الأخير في القبر وما دون ذلك عبث.

توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث



وذكر أن هناك أناس يتركون تحصيل الثواب من أجل التصوير، موضحا أنه من الأدب خلال الوجود في صحن الكعبة التوجه لها .



وتابع أن هناك من يخرج من حالة الخشوع من أجل التصوير في الحرم المكي، لافتا إلى أن النبي قال إن الطواف صلاة ولكن الله سبحانه وتعالى أتاح فيه الكلام بالخير.



وأوضح أن النبي منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر وإنما تلقينه من خلال ذكر الله إلى جواره ، مؤكدا أن الملقن يجب أن يكون مؤتمنا ولا ينقل اللحظات الأخيرة للميت وما بدا عليه قبيل خروج الأنفاس الأخيرة.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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