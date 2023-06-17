عاجل
رئيس جزر القمر: الأزمة الأوكرانية تهدد العالم ونأمل بحلها سلميا أسعار الأرز تواصل الانخفاض.. الكيلو بـ25 جنيه اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الضحايا في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

أزهري عن توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث: جريمة وعبث

توثيق شاب لحظة احتضار
توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث

أوضح الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي حول توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر بث مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، قائلًا: “إنه تعدي على حرمة الميت وما أنزل بها الله من سلطان”. 

توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث

وتابع الشيخ إبراهيم رضا، أنها جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك حرمة الميت وتصل لمرحلة العبث، مشيرا إلى أن الموت هو المصيبة الكبرى، والواجب فيه هو المبادرة في غسلة وتكفينه والوصول به إلى مثواه الأخير في القبر وما دون ذلك عبث.

توثيق شاب لحظة احتضار والده عبر البث


وذكر أن هناك أناس يتركون تحصيل الثواب من أجل التصوير، موضحا أنه من الأدب خلال الوجود في صحن الكعبة التوجه لها . 


وتابع أن هناك من يخرج من حالة الخشوع من أجل التصوير في الحرم المكي، لافتا إلى أن النبي قال إن الطواف صلاة ولكن الله سبحانه وتعالى أتاح فيه الكلام بالخير.


وأوضح أن النبي منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر وإنما تلقينه من خلال ذكر الله إلى جواره ، مؤكدا أن الملقن يجب أن يكون مؤتمنا ولا ينقل اللحظات الأخيرة للميت وما بدا عليه قبيل خروج الأنفاس الأخيرة. 
 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

شاب ينشر لحظات احتضار والده لتحقيق مشاهدات على تيك توك

هلا رشدي تعلق بعد توقفها عن الغناء.. هقضيها تيك توك مع ابني

ملتقى تيك توك الإبداعي يوفر لمحة على مستقبل المحتوى لتحفيز الابتكار

حظر تيك توك فى 10 دول أوروبية والبرلمان يحذر

تيك توك تكشف عن أدوات حماية المستخدمين

تحدٍ خطير على "تيك توك" تصيب المراهقين بسكتة قلبية
الجريدة الورقية