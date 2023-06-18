عاجل .. رسميًا تعديل موعد انطلاق دورة الترقي للمحترفين

أعلن مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة عن تعديل موعد انطلاق مباريات دورة الترقي الثلاثية للأندية أصحاب المركز السادس المؤهلة لدوري المحترفين.



وتقرر تأجيل انطلاق دورة الترقي لمدة 24 ساعة لتقام يوم الاحد 25 يونيو بدلا من السبت 24 يونيو وذلك بسبب انشغال ملعب استاد الإسكندرية بإقامة مباراة سموحة مع النجوم في مسابقة كأس مصر بدور ال16.

وبذلك تقام المباراة الأولي بين بروكسي والمنيا يوم الاحد 25 يونيو فيما تقام ومباراة المصرية للاتصالات يوم الاثنين 3 يوليو وتقام مباراة المنيا والمصرية للاتصالات يوم الاحد 9 يوليو .

وانتهي دوري القسم الثاني لموسم 2022/2023 بعدما أسدل الستار على مباريات الجولة 30 الأخيرة بالمجموعة الثانية.

وزجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم القادم بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد احرز رباعية بتروجيت خالد ابو زيادة ركلة جزاء وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط الي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 احرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد واحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثية مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريقه واحد منهم لدوري المحترفين.

وفاز الترسانة على القناة 1/2 احرز هدفي الترسانة اوجستين اوتو ويسري وحيد واحرز هدف القناة الفار.

وتغلب الإنتاج الحربي على الإعلاميين 0/2 احرز هدفي الانتاج بدر موسي وايهاب فؤاد و تعادل النصر مع بورتو 2/2 احرز هدفي النصر محمود حسونه وعبدالرحمن ميسي واحرز لبورتو صلاح هشام لالا من ركلة جزاء و صلاح هشام لالا

فوز زد ..

وفاز زد اف سي المتاهل للدوري الممتاز على السكة الحديد 1/2 احرز هدفي زد مصطفي سلطان ومصطفي سلطان ركلة جزاء واحرز هدف السكة طارق وطني .

تعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن 1/1احرز هدف المستقبل احمد شعراوي واحرز هدف دجلة على حسين .

فاز العبور على منتخب 1/2 السويس 1 العبور 2 احرز هدفي العبور محمد رجب ويوسف ويا واحرز هدف السويس محمد مسعد