نتائج الجولة الأخيرة بالقسم الثاني.. البلدية للأضواء والمنصورة الي القسم الثالث

أقيمت اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري القسم الثاني، حيث حجز فريق بلدية المحلة بقيادة احمد عبدالرؤوف المدير الفني وحسام اسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

فيما حقق طنطا فوز معنوي على المنصورة 2/1 احرز تقدم طنطا بهدف اول عن طريق محمود عفروتو واحرز هدفي طنطا ميدو جمال بهذه النتيجة رفع طنطا رصيده من النقاط الي 57 نقطة في المركز الثاني.

واسفرت نتائج الجولة 30 عن فوز كفر الشيخ علي الحمام بهدف دون رد أحرزه احمد محارب

وفوز سبورتنج على ابوقير للأسمدة 1/2

وفوز بروكسي على نبروه 1/3 وفوز المجد على جمهورية شبين 1/2 وفوز المصري بالسلوم علي الهلال بهدف وفوز بايونيرز على الاوليمبي بهدفين

بايونيرز محمد الدقي ومحمد الدقي

وفي المجموعة الاولى فاز الفيوم على طامية 1/4.

رباعية بلدية المحلة تقوده للأضواء

أحرز رباعية البلدية وحيد محسن هدفين وعبدالرحمن سمانه وإسلام سمير

وشهدت الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الهدف الاول لنادي بلدية المحلة ومن تمريرة من حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن، الذي سدد الكرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ومن تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.

ومن خلال تمريرة طولية إلى وحيد محسن، داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة ليسدد كرة يسارية مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة "39" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق دكرنس لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح بلدية المحلة.

ومن خلال تسديدة عن طريق عبد الرحمن جمال، من خارج منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

ومع الدقيقة "45+2"، من تمريرة طولية رائعة إلى إسلام سمير، لاعب بلدية المحلة الذي استغل تقدم حارس المرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة "60" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام سمير على رأس وحيد محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك

ونجح نادي دكرنس، في الدقيقة "62" من عمر اللقاء في تسجيل الهدف الأول في مرمى بلدية المحلة، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل الحكم بداعي التسلل.