ننفرد بقرارات لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بشأن الجولة 29

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قراراتها الخاصة بمباريات الجولة 29 بدوري القسم الثاني.

وجاءت قرارت اللجنة كالآتي:

مباراة ديروط والمنيا:

إيقاف اللاعب مصطفي محمود إبراهيم لاعب المنيا مباراتين وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيه، وذلك للطرد لما بدر منه تجاه الحكم المساعد بعد انتهاء المباراة.

مباراة لافيينا والتليفونات:

إيقاف أيمن محفوظ إدارى التليفونات أربعة مباريات وغرامىة مالية 2000 جنيه وذلك للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه حكم المباراة.

مباراة بلدية المحلة والهلال بالضبعة:

إيقاف محمد صبري مدرب الهلال مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 1000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة بروكسي والأوليمبي:

إيقاف اللاعب أحمد محمد علي جمعة لاعب بروكسي أربعة مباريات وغرامة مالية 2000 جنيه وذلك لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

مباراة أبوقير للأسمدة وكفر الشيخ:

إيقاف خالد محمد الزيني مدرب حراس المرمي بنادي أبوقير للأسمدة مباراة واحدة وغرامة مالية 1000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة جمهورية شبين واتحاد نبروه:

إيقاف عصام شعبان المدير الفني لنادي جمهورية شبين مباراة واحدة وغرامة 1000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.

مباراة زد إف سي ووادي دجلة:

إيقاف أيمن سيد مدير إدارى وادي دجلة مباراة واحدة، وذلك لتواجد طفلان على دكة بدلاء الجهاز الفني والإداري لوادي دجلة رغم التنبيبه عليه من مراقب المباراة أكثر من مرة بإخراجهم.

توقيع غرامة مالية على نادي زد إف سي قيمتها 5000 جنيه، وذلك لنزول اللاعبين غير المتواجدين بقائمة الفريق للاحتفال بالهدف الثالث.

أسفرت نتائج الجولة 29 بالمجموعة الأولي عن فوز مركز شباب طامية على شبان قنا بنتيجة 2 /1، بينما تعادل ملوي والفيوم بنتيجة 1/1، وفاز بترول أسيوط على النصر للتعدين بنتيجة 2/ 0، كما حققَّ لافيينا الفوز على تلفونات بني سويف بنتيجة 2 /1.

انتهت مباراة كيما أسوان وأسمنت أسيوط بنتيجة 0/0، واكتسح الألومونيوم نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3/ 1 وبنفس النتيجة فاز الجونة على مصر المقاصة، بينما تعادل ديروط والمنيا بنتيجة 2/2.

في المجموعة الثانية تعادل إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2/2، بينما حسم التعادل السلبي مباراتي العبور والمصرية للاتصالات، و مستقبل وطن ومنتخب السويس.

خسر بورتو أمام السكة الحديد بنتيجة 3 /2، واكتسح الإنتاج الحربي نظيره النصر بنتيجة 4/ 1، وفاز القناة على الإعلاميين بنتيجة 1/ 0، وتعادل بتروجت مع الترسانة بنتيجة 1/1.

في المجموعة الثالثة فاز جمهورية شبين على نظيره نبروة بنتيجة 2/ 0، وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على الهلال بالضبعة.

خسر المنصورة أمام دكرنس بهدف نظيف، وفاز طنطا على الحمام بنتيجة 2/ 1 وتعادل أبو قير للأسمدة من كفر الشيخ بنتيجة 1/1، وحسم التعادل السلبي مباراة بايونيرز وسبورتنج، كما تعادل بروكسي والأوليمبي بنتيجة 1/1.