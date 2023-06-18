مودريتش واللقب الأخير.. تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية

يستعد منتخب كرواتيا تحت قيادة مدربه زلاتكو داليتش لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع "الماتادور الإسباني"، ضمن نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، والتي يحتضنها ملعب "فينورد".

تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة إسبانيا

من المنتظر أن يدفع زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بالقوة الضاربة في صدام اليوم المشتعل أمام منتخب إسبانيا، ويقود نجم خط الوسط لوكا مودريتش تشكيل اليوم المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: بورنا باريسيتش وديماجوج فيجا وجوسيب سوتالو ويوسيب يورانوفيتش.

في خط الوسط: لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

في خط الهجوم: إيفان بيرسيتش وماريو باساليتش وأندري كراماريتش.

مودريتيش واللقب الأخير مع كرواتيا

يدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بقيادة لاعبه المخضرم لوكا مودريتيش، بحثًا عن حسم فرصة التتويج الأولى لوصيف بطل العالم في 2018، ومن الممكن أن تمثل فصل النهاية لعدد من اللاعبين الكبار، على رأسهم القائد لوكا مودريتش، في حالة عدم التفكير في الاستمرار بالمسيرة الدولية حتى لقب اليورو المقبل صيف 2024.

مشوار منتخب كرواتيا وإسبانيا قبل صدام اليوم

حجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه الصعب على حساب هولندا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 4-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فينورد" في دور نصف النهائي.

على الجانب الاخر تأهل منتخب إسبانيا للنهائي على حساب منتخب إيطاليا بعد فوزه بنتيجة 2-1 في واحدة من المواجهات النارية التي جمعت المنتخبين في البطولات القارية.

ويبحث منتخب كرواتيا عن حصد اللقب الأول في البطولة، والأول أيضا في تاريخ "الماتادور" منذ الفوز بلقب يورو 2012 تحت قيادة المدرب التاريخي فيسنتي ديل بوسكي.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، على ملعب نادي فينورد الهولندي.

القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا الليلة

وتُذاع مباراة إسبانيا وكرواتيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.