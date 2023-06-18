موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في نهائي دوري الأمم

يواصل المنتخب الإسباني استعدادته لمواجهة نظيره الكرواتي في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في المواجهة التي تُلعب غدًا الأحد.

ونجح المنتخب الكرواتي في الصعود للمباراة النهائية بعدما فاز على نظيره الهولندي في نصف نهائي البطولة.

حيث تعادل المنتخبين بنتيجة 2/2 في الوقت الأصلي من المباراة، ليحتكما لوقت إضافي، والذي أستطاع فيه المنتخب الكرواتي من حسم الأمور بنتيجة 4/2.

بينما استطاع المنتخب الإسباني من الفوز على إيطاليا بنتيجة 2/1، ليضرب موعدًا ناريًا ع نظيره الكرواتي في المباراة النهائية.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام كرواتيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: جوردي ألبا - أيمريك لابورتي - روبين لي نورماند - خيسوس نافاس

الوسط: رودري - فابيان رويز - جافي - رودريجو مورينو - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: موراتا.

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم

تٌلعب مباراة كرواتيا وإسبانيا في التاسعة وخمس أربعون دقيقة من مساء الغد، في المواجهة التي يستضيفها ملعب فاينورد.

القنوات الناقلة

تعتبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة إسبانيا ضد كرواتيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

في سياق متصل، شدد دومينيك ليفاكوفيتش، حارس المنتخب الكرواتي على أن منتخب بلاده سيخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية من أجل الفوز بالبطولة، وذلك بعد صعود كرواتيا للمباراة النهائية لمواجهة إسبانيا.

وأوضح ليفاكوفيتش أن كرواتيا ستلعب بثقة كبيرة خلال المباراة من أجل التتويج بالذهب ، ليكون أول تتويج في تاريخ الكرواتيين في مباراة الغد.

وأشار الحارس الكرواتي إلى أن الماتادورالإسباني يعتبر خصمًا عنيدًا وقويًا ويمتلك 23 لاعبًا في مستوى عالي وقوي من اللعب.

وأكد أن المنتخب الكرواتي يتصرف كمجموعة واحدة، حيث يمتلك الفريق وصفة النجاح، بعدما فاز بالمباريات التي امتدت للأشواط الإضافية.

وقال الحارس الدولي دومينيك ليفاكوفيتش: "جئنا إلى هذه المرحلة بثقة في أنفسنا، معنا ميدالية برونزية وأخرى فضية، فنحن هنا من أجل الفوز بالذهبية".

وأضاف: "المواجهة ستكون صعبة أمام المنتخب الإسباني، فالمنافس معقد للغاية، كل واحد من لاعبيه الثلاثة والعشرون يمتلك مستوى عالي وكبير من اللعب".