الأوقاف تحدد أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

كشفت وزارة الأوقاف عن أماكن لإقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في جميع المساجد، التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، كما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة للصلاة، مع اتخاذ اللازم دون تداخل الصفوف بين الرجال والنساء، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

وقالت وزارة الأوقاف إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.

ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.

ومن صيغ التكبير: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ومنها : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وعن هذه الصيغة الأخيرة قالت دار الإفتاء المصرية : هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

نسأل الله أن يرزقنا جميعًا سعة الأفق، وحسن الفهم، وأن يجعل أيام مصر وأهلها أعيادًا مباركة، وسائر بلاد العالمين.

في أي وقت تصلى صلاة العيد؟

ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة المحافظات كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة المحافظات :