عاجل.. السعودية تحدد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

كشف الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عن غرة شهر ذي الحجة فلكيًا، مؤكدًا بأن مدة شهر ذي القعدة ستكون 29 يومًا هذا العام فلكيًا.

يوم وقفة عرفات:

أشار الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع إلى أن الهلال سيمكث غدًا الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد المقبل، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفق "واس".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، بأن شهر شوال بدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الماضى، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو الماضى، وينتهى يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وعدد أيامه 29 يومًا.

هلال شهر ذي الحجة:

وكشف المنيع بأن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة 7 و37 دقيقة صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة 7:07 ويغرب القمر بعدها في الساعة 7:43، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس 29 دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرمة وتوقيتها.

وأضاف عبدالله بن سليمان المنيع، بأن شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجارى، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجارى هو يوم عيد الأضحى.



