وزير الأوقاف: توزيع 48 طن لحوم بمحافظة المنوفية

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ المنوفية وشعب المحافظة بالعيد القومي ، مؤكداً أننا اليوم بصدد إفتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بعد إعادة تأهيله وترميمه وتطويره ضمن إهتمامات خطة الدولة المصرية لصيانة كافة المساجد التراثية والحضارية التي لها أثر كبير في نفوس المصريين.

بالإضافة الي مشروعات إحلال وتجديد المساجد لإعمار بيوت الله مبناً ومعنى ، كما أكد على أهمية مشروع صكوك الإطعام ويعد من المشروعات الناجحة ويستمر علي مدار العام ، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة المنوفية 48 طن ، منها 4 أطنان تم توزيعها خلال الأسبوع الحالي .

وفيما يخص مشروع صكوك الأضاحي ، أكد الوزير أننا الآن بصدد الإعداد والتجهيز لموسم جديد ، حيث تم توزيع 1500 طن خلال العام الماضي علي الأسر الأولي بالرعاية .

لافتاً عن أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على مشروع صكوك الأضاحي إيماناً بنجاحه وتنفيذه بمنتهي الشفافية لوصول الدعم لمستحقيه على مدار العام .