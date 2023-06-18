جولة في استراحات المعلمين بامتحانات الثانوية العامة (صور)

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولة في استراحات المعلمين بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بكفر الشيخ.



وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تجهيز استراحات المعلمين بامتحانات الثانوية العامة

استراحة المعلمين

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توفير جميع وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

وتضم محافظة كفر الشيخ 24 استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين لكل إدارة تعليمية لاستيعاب جميع المشاركين.

استراحة المعلمين

ويتابع وزير التربية والتعليم اليوم الأحد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية في محافظة كفر الشيخ.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، أداء امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومادة مقاييس المفاهيم.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر قبل بدء امتحان اللغة العربية للتأمين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، من أجل ردع تلك الممارسات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة.