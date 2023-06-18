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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر التاسع عالميًا في مؤشر السفر الإسلامي

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating " خلال عام 2023 ، أكد حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023، مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال إفريقيا.

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 سوق السفر الإسلامي المرن

ويقدم هذا المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسة التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكّن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، والاتصالات، والخدمات، وركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشرًا فرعيًا.

وقد جاءت إندونسيا في المركز الأول، تليها كل من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.

وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت كل من زيمبابوي، وزامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.

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