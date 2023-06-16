عاجل لرئيس الوزراء.. تعدٍ على أملاك الغير وبناء مخالف بسمالوط

في تحدٍ سافر للقانون وانتهاك لحقوق الدولة والمواطنين، يسارع الخارجون على القانون ومافيا الأراضي والعقارات ببناء برج وسط مدينة سمالوط على قطعة الأرض المتنازع عليها والكائنة بـ5 شارع 6 أكتوبر من شارع هشام أمام ورشة محمود أبوعوف بسمالوط المنيا.

ويصر المتلاعبون بهيبة الدولة بالبناء بالليل والنهار، رغم تحذيرات الجهة المحلية وقيامها بعمل مخالفات وإزالة جزئية.

وقال الشاعر الموسيقار أحمد الشوكي، والكاتب الصحفي بجريدة الوفد، إن أعمال البناء على الأرض المخالفة تأتي بالتواطؤ مع صغار الموظفين وضعاف النفوس.

وقف أعمال البناء واتخاذ إجراءات الإزالة اللازمة لإزالة القواعد والأعمدة

وطالب أحمد الشوكي، من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، سرعة التدخل لوقف أعمال البناء واتخاذ إجراءات الإزالة اللازمة لإزالة القواعد والأعمدة وماتم ارتكابه من مخالفات علي هذه الأرض، التي لايعبأ مرتكبوها بما تلزم به الدولة المواطنين والأجهزة المعنية من التزام بأحكام القانون.

وقد أكد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحتمية البناء برخصة ووقف البناء العشوائي الذي طالما عانت منه مصر.