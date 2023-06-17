شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الاجتماع الموسّع الذى عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

وحضر هذا الاجتماع للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو ووفد من مصر، وبحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

اقرأ ايضًا..

أكد رئيس الوزراء، أن دعم مصر القوى لجهود المُساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وألقى “مدبولي”، كلمة مصر خلال الجلسة، موضحًا أن هذا المسعى المُشترك اليوم يأتى إدراكاً من القادة الأفارقة لعُمق الأزمة وتداعياتها شديدة الوطأة على مواطني طرفي النزاع، والمواطن الافريقي على حد سواء، وسعياً لوضع حد للصراع العسكري المُحتدم الذي أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين.

ويستمر في الإلقاء بظلاله شديدة الخطورة على مُقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، وهو الأمر الذي بات يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لاطلاق النار وبما يُمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جاد، مؤكدًا أن بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى البلدين في ظل ظروفٍ بالغةِ الصعوبةِ والتعقيد، ولعلّ في ذلك دليلاً كافياً على أن هذا الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة لن تتأتى إلا بإعلاء صوتِ العقل، والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة.

واختتم مؤكداً أننا سوف نواصلُ جهدنا الإفريقي، تحقيقاً للهدف الأسمى لهذا المَسعى الصادق، وهو تحقيق السلام.



رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة

وعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان الوفد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.



