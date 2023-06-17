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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

عمرو سعد يتكمل تصوير "الغربان" في الفيوم

عمرو سعد
عمرو سعد

انتهى الفنان عمرو سعد من التحضيرات الأخيرة لـ فيلمه الجديد "الغربان"، استعدادًا لاستئناف التصوير، بعد فترة طويلة من التوقف، وانتهت تحضيرات الديكور الخاص للفيلم بمحافظة الفيوم، ويبدأ التصويرأول شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

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وسيتم تصوير “الغربان” في مدينة الأقصر ايضًا، وتدور أحداث الفيلم، في عام 1941، عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق.


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ويُذكر أن فيلم "الغربان"، من تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عدد من الفنانيين، الفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من النجوم.

 

وخاض الفنان عمرو سعد الماراثون الدرامي للرمضان 2023 بمسلسل الأجهر وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة درة التونسية وعمروعبدالجليل ومحمد التاجي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة، أحمد بكر، محمد فوزي وإخراج ياسر سامي.
 

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