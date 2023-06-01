عمرو وأحمد سعد بملابس الإحرام من الحرم المكي (صور)

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، مجموعة صور رفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرا الشقيقان في الصور يرتديان ملابس الإحرام وخلفهما الكعبة الشريفة، إذ يؤديان مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية .

عمرو وأحمد سعد

أحمد سعد يثير الجدل قبل العمرة

أثار المطرب أحمد سعد، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا بعدما ظهر بإطلالة لم يعتاد الجمهور عليها منه، وذلك خلال الحفل الذي احياه، أمس، الخميس، ضمن حفلات موسم جدة 2023، على مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية.

أحمد سعد

وارتدى المطرب أحمد سعد، خلال الحفل حلقا باللون الفضي، وقميصا بأكمام شفافة باللون الأسود.

وقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها: “عليكي عيون، إي هاليوم الحلو ده، سألت نفسي كتير”.

عمرو وأحمد سعد

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

عمرو سعد

وتقول كلمات الأغنية:" منستهوش

ولو هو فاكرني نسيت اكيد غلطان

محدش حب حد قدر علي النسيان

فراقه تعبني وكسرني

سايبلي حاجات تفكرني

واكتر حاجة وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

واكتر حاجه وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

دانا من بعده ايامي مبتعديش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

مابوحشهوش

يارب يخيب الظن اللي جوايا

ويطلع فاكر اللي عاشوا ويايا

كلامنا وضحكنا هزارنا

ماكنش في حاجة تكسرنا

بعيدنا وهو من يومها عامل انه مابيهموش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش ".

كما طرح المطرب أحمد سعد، مؤخرًا أغنيته بعنوان «قادر أكمل»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تزامنا مع عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير.

تفاصيل أغنية «قادر أكمل» للمطرب أحمد سعد

وتعد أغنية قادر أكمل، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.