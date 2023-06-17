قطار الحرمين السريع يلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج

أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج الداخل والخارج، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

قطار الحرمين السريع

وذكرت الوكالة أن قطار الحرمين السريع يعد أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة، كما يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية.

وأشارت إلى أن قطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبتمبر من العام 2018، كأضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين، وكذلك مدينة جدة، مضيفة أن خط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله449 كم واتصال فرعي بطول3.75 كم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتبلغ سرعته 300 كيلو متر في الساعة، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة كأسرع 6 قطارات في العالم.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة؛ للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية، والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

واستقبلت شركة حجاج أفريقيا غير العربية، الفوج الأول من حجاج جمهورية السنغال القادمين إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة؛ لأداء فريضة الحج وعددهم ( 554 ) حاجًا.

ومن جهة أخرى، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.