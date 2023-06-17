السيطرة على حريق نشب داخل مخبز في الحوامدية

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، علي حريق نشب داخل مخبز بمنطقة عرب الساحة بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة ، وتوالت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق .

بلاغ بنشوب حريق بالعمرانية

كانت البداية بتلقى غرفة الحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخبز بمنطقة عرب الساحة بدائرة القسم وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء ، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات

وعلى جانب آخر، أخمدت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية حريق شب فى محطة وقود لتموين السيارات داخل مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية، أمس الجمعة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس داخل مدينة القنطرة غرب بجوار الاسعاف.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء الى مكان الحريق وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المحلات والمساكن المجاورة للمحطة دون خسائر بشرية.

وقال شهود عيان بانهم فوجئوا باشتعال النيران فى مؤخرة السيارة المحملة بالبنزين داخل المحطة أثناء تفريغها الحملة وكذلك خزان المحطة، واضافوا مؤكدين أن أحد العاملين بالمحطة أصيب بحروق فى ز اعيه وتم نقله للمستشفى.

وفي سياق متصل، نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، أمس الجمعة أيضاً، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمدينة قنا، دون وقوع إصابات.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، بالقرب من محطة قطارات قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل وحدة سكنية بالطابق وتم السيطرة عليه.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.