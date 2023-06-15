معهد الحرم المكي الشريف بفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1445

فتح معهد الحرم المكي الشريف باب القبول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، بجميع مراحله وأقسامه "انتظام، وانتساب"، في يوم الأربعاء الموافق 25 ذو القعدة 1444هـ/ 14 يونيو 2023م.

وأوضح معهد الحرم المكي الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن نهاية التقديم بالمعهد تكون يوم الاثنين الموافق 15 ذو الحجة 1444هـ/ 3يوليو 2023م، لافتة أن هناك اختبار تحريري بشكل حضوري يكون يوم السبت الموافق 20 ذو الحجة 1444هـ/ 8 يوليو 2023.

اقسام معهد الحرم المكي الشريف

ويضم معهد الحرم المكي الشريف عدة أقسام تشمل:

القسم الصباحي.

القسم المسائي.

القسم النسائي.

معهد الحرم المكي الشريف..متطلبات الدخول للاختبار التحريري للمرحلة المتوسطة

1- حفظ جزء عم.

2- حفظ الأصول الثلاثة.

3- مراجعة مقرر الدراسات الإسلامية ولغتي في المرحلة الإبتدائية.

معهد الحرم المكي الشريف..متطلبات الدخول للاختبار التحريري للمرحلة الثانوية

مراجعة كتاب فتح المجيد. مراجعة كتاب عندة الفقه. مراجعة الرائد في علم الفرائض. مراجعة متممة الآجرومية. مراجعة البرهان في تجويد القرآن. مراجعة شرح ابن عقيل "إلى نهاية باب أعلم وأرى".

رابط التقديم بمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي الجديد

وشددت إدارة معهد الحرم المكي أن التقديم على الرابط لا يعني القبول النهائي، فلابد من توفر الشروط واجتياز الاختبار.

والجدير بالذكر أن التسجيل يكون بشكل إلكتروني عبر الرابط الآتي: https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxNjYy

وكان مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي أكد عبر موقع المعهد الإلكتروني، عن جاهزية الكوادر الإدارية في المعهد لمتابعة إجراءات التسجيل، وفرز المتقدمين، وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية؛ مشيداً باهتمام وعناية ولاة الأمر في خدمة العلم والتعليم في الحرمين الشريفين، وبإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لتوجيهاته المستمرة وحرصه الكبير على العناية بالمتقدمين وتقديم كافة السبل الممكنة لخدمة طلاب العلم.