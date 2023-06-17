إلياس الجلاصي يختار بين الأهلي والزمالك ويحرج لاعبي الأبيض

كشف التونسي إلياس الجلاصي المحترف في صفوف النادي المصري البورسعيدي عن رأيه في الإنضمام لأحد قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، في حالة وصوله عرض بالفترة القادمة.

وتحدث الجلاصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اللعيب" مع مهيب عبدالهادي وقال:" هناك لاعبون يستحقون أن يلعبوا في الزمالك، وهناك لاعبون آخرون مع احترامي لهم لا يستحقون ارتداء قميص الفريق".

وتابع:" الفريق الكبير لا يقف على أي لاعب، الزمالك لو وقف على بن شرقي أو شيكابالا، يبقى مش فريق كبير".

وعن سؤاله في أمنيته للإنضمام للزمالك أو الأهلي أجاب:" مين ما يحبش يلعب في الزمالك".

وتابع حديثه :" احنا بنتكلم عن الزمالك، وهناك بعض اللاعبين لا يبذلون جهد في الملعب بربع ما يتقاضونه، ولا يشعرون بالمسؤولية الملقاة عليهم تجاه الجمهور ومع احترامي لهم لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك".

وأردف الجلاصي حديثه عن لاعبو الزمالك وقال:"سيف الجزيري صديقي ولعب معي في المنتخبات خلال فترة الناشئين، وهو أقرب إلي من علي معلول".

يُذكر أن الجلاصي شارك مع المصري خلال موسم 2022/2023 في 27 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم خلال 2184 دقيقة لعب، وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً للمصري البورسعيدي في سبتمبر 2021 قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري.

في سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على بيانًا بخصوص واقعة بث المكاملة التليفونية لإلياس الجلاصى لاعب الفريق بطريقة التدليس على اللاعب.

وتأتي الواقعة بعدما كشف اللاعب إلياس الجلاصي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي أن تم إبلاغه بأن المكالمة التي سيجريها في برنامج “اللعيب” الذي يُقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، هي مكالمة مسجلة وغير مذاعه على البرنامج وإنها مكالمة شخصية له، وهو ما أثار غضب مسؤلي النادي واللاعب بعد إذاعتها بالبرنامج.

وأجرى مسؤولو المصري اتصالات بإدارة غزل المحلة من أجل إبلاغهم برغبة النادي البورسعيدي في التعاقد مع النادري والعش بخلاف تفعيل بند شراء عقد اللاعب عبده يحيى المعار لنهاية الموسم.

دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات لضم ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش في الموسم المقبل.

وفي المقابل ، اقترب المصري من حسم صفقة علي فوزي ظهير أيمن إنبي والذي كان على أعتاب الانضمام للفريق في الموسم الجديد.

ويسعى المصري لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل كما أن الفريق يستعد بكل قوة لخوض لقاء فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة.

وفاز المصري في تجربة ودية على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في ملعب الأخير بميت عقبة بمشاركة أغلب العناصر الأساسية للفريق البورسعيدي.