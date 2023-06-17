محمد عواد يخوض تدريبات تاهيلية بمران الزمالك قبل مواجهة فاركو

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية برفقة مصطفى شلبي خلال المران الصباحي اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

محمد عواد يعاني من الإصابة

ويعاني محمد عوادعواد من الإصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لحارس المرمى يتضمن بعض التدريبات العلاجية بجانب تدريبات تأهيلية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تقسيم اللاعبين لمجموعتين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية وذلك بقيادة الجهاز الفني للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

كما قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.

في سياق متصل اقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي لاعبي الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الزمالك ينهي أزمة رعاية الجزيري

ونجح مسؤولو الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بعد مطالبة ناديه الأسبق الإفريقي التونسي بالحصول على حق رعايته بعد انضمامه للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.