تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك بمران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة، ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا.

كما حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض، علي إقامة فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم ، والتي قادها أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه لاعبة القلعة البيضاء.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس مصر



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصرللموسم الحالي 2022-2023 ، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري على إستاد القاهرة الدولي .

تقام مباراة الزمالك وفاركو بدور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية للأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهل إلي دور الـ16 من بطولة كأس مصرللنسخة الحالية ، عقب فوزه على نظيره فريق بروكسي 3 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدوري ، في إطار مباريات دور الـ32،والتي شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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