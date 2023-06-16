حملة أمنية مكبرة لضبط تجار السم في دمياط

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (دمياط – كفر سعد) ، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش بلغت 10 كيلو جرام.

15 كيلو جراما مخدر البانجو.

13 كيلو جراما من مخدر الهيدرو.

كمية من مخدر الهيروين.

2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش

وفى سياق آخر فقد ضبط رجال أمن القاهرة 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالشروق بقصد الاتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) حال استقلاله سيارة " نقل "(يعمل عليها كسائق) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,470,000 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.