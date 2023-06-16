كيكة الرخام بالزبادي مزيج رائع ومذاق شهي بين بالأبيض والأسود

تعد كيكة الرخام بالزبادي مزيج رائع ومذاق شهي بين اللون الأبيض والأسود، ومن ألطف وأسهل الوصفات التي يمكن صنعها لأطفال، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كيكة الرخام بالزبادي

مقادير كيكة الرخام بالزبادي

- البيض : 4 حبات

- زبادي : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- سكر : ثلثان الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- طحين : كوب ونصف

كيكة الرخام بالزبادي

طريقة التحضير

اخلطي البيض، والزبادي، والفانيليا، والزيت، والسكر في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة لحوالي 5 دقائق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخليط في وعاء، ثم أضيفي نصف كوب من الطحين تدريجياً مع التحريك بهدوء بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الطحين مع الخليط.

قومي بفصل الخليط إلى قسمين في وعائين، ثم أضيفي باقي كمية الطحين للوعاء الأول، وأضيفي الكاكاو للوعاء الثاني بحيث يصبح لديكِ خليط أبيض وخليط أسود.

أضيفي البيكنج باودر للوعائين بالتساوي، ثم اخلطي بهدوء حتى تتأكدي من امتزاجه مع الخليط جيداً.

ادهني قالب كيك بالزبدة، ثم اسكبي ملعقة غرف من الخليط الأبيض فوقها ملعقة غرف من الخليط الأسود وهكذا حتى نفاذ الكمية.

باستخدام عود شواء قومي بتحريك الخليط في القالب على شكل خطوط رفيعة حتى يصبح على شكل رخام عشوائي.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية من الأعلى والأسفل.

ضعي قالب الكيك في الفرن واتركيه 15 دقيقة دون فتح باب الفرن حتى لا تهبط، ثم افتحي الفرن واختبري نضج الكيكة بإستخدام عود الشواء، ثم ارفعيها للرف العلوي حتى تتحمر من أعلى.

أخرجي صينية الكيك من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.