طريقة عمل تشيز كيك بالقهوة| تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

تشيز كيك بالقهوة من الحلويات الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك عند الحاجة لتناول الحلويات، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة؛ لإحتوائها على القهوة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.

تشيز كيك قهوة

فوائد تناول القهوة

تعطى القهوة دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

على الرغم من أنَّ الدراسات متضاربة حول دور القهوة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، إلا أن دراسةٌ نُشرت في إحدى المجلات الطبية عام 2005، أشارت إلى أن شُرب القهوة الخالية من الكافيين يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، في حين إنّ القهوة العادية من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، وقد يُعزى ذلك إلى دور مركبات الفلافونويدات والكاتيشين، كمضاداتٍ للأكسدة، التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

تحسين مستويات ضغط الدم لدى كبار السن

أشارت دراسةٌ نُشرت في إحدى المجلات بأمريكا، إلى أن شُرب كبار السن للكافيين يحسّن من مستويات ضغط الدم لديهم، ويُقلل خطر انخفاضه بعد تناول الوجبة، يُعزى ذلك إلى دور الكافيين في رفع هرمون النورأدرينالين، مما يحافظ على مستويات ضغط الدم لدى كبار السن الأصحاء.

تقلل من مخاطر الالتهابات

الالتهاب المزمن هو استجابة مناعية طويلة الأمد، وأشار بعض الباحثين إلى وجود صلة بين هذا النوع من الالتهابات والحالات المزمنة مثل مرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب، وتساعد الصفات المضادة للالتهابات للقهوة فى تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة.

تشيز كيك بالشوكولاتة

طريقة تحضير تشيز كيك القهوة

المقادير

- الطبقة الأولى :

بسكويت الشاي السادة : علبة

الزبدة : 200 غم

- الطبقة الثانية :

جبن كريمي : 10 حبات (مربعات)

القشطة : 125 ميلليلتراً

حليب مكثف محلى : 170 غم

- الطبقة الثالثة :

كريم كراميل : 70 غم

بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

قهوة : ملعقة كبيرة

حليب : كوب (سائل)

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى:

قومي بطحن البسكويت بالمطحنة دون أن ينعم كثيراً، ثم امزجي البسكويت مع الزبدة وضعيهم في طبق بايركس.

لتحضير الطبقة الثانية:

ضعي القشطة مع الحليب المكثف المحلى، والجبن الكريمي المربعات، واخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها، ثم اسكبي المزيج على الطبقة الأولى في طبق البايركس.

أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه واتركيه جانباً حتى يبرد.

لتحضير الطبقة الثالثة:

في قدر على النار، ضعي الكريم كراميل مع الكاكاو، والقهوة، والحليب، وامزجي المكونات جيداً حتى يغلي الخليط، ثم ارفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً.

اسكبي الصوص بهدوء فوق الطبقة الثانية، ثم قدميه بارداً.