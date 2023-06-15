طريقة عمل كيكة القرع.. غنية بالألياف وتُحارب الضغط

كيكة القرع من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأولادك، كحلوي لذيذة وصحية، تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتعمل على تحسين صحة البصر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كيكة القرع

طريقة عمل كيكة القرع

المقادير

- سكر : 2 كوب

- الزيت النباتي : كوب وربع

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- القرع : 2 كوب (مهروس)

- البيض : 4 حبات

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الجوز (عين الجمل) : كوب (مجروش)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بطني قالب الكيك بالقليل من الزيت والدقيق.

نخلي الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، والقرفة في وعاء، واتركيه جانباً.

في وعاء آخر، ضعي السكر، والزيت، والفانيليا، والقرع، والبيض، وقلبي المكونات جيداً حتى تختلط.

أضيفي مزيج القرع بشكل تدريجي لمزيج الدقيق مع التقليب بعد كل إضافة.

أضيفي الجوز وقلبي جيداً.

اسكبي المزيج في قالب كيك، وأدخليه للفرن لمدة 30 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قبل التقديم.

كيكة القرع

فوائد القرع

ستشعر بفوائد مضادات الأكسدة

بيتا كاروتين، هو أحد الفيتامينات التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي ارتبطت بقدرتها على مقاومة السرطان، يُعتقد أن بيتا كاروتين يلعب دورًا في حماية الخلايا وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي، نصف كوب من اليقطين المعلب يحتوي على 953 مجم من فيتامين أ و 42 سعرة حرارية فقط.

تنظيم ضغط الدم

يعد تناول القرع مفيدًا جدًا لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك ما يكفي من البوتاسيوم على نفس المقدار من أهمية انخفاض تناول الصوديوم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

والقرع هو أحد المصادر الغنية بالبوتاسيوم، والذي يرتبط أيضًا بخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفقدان الكتلة العضلية، والحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

تحسين صحة البصر

سوف يلبي كوب من اليقطين احتياجاتك اليومية من فيتامين أ والتي تساعد في سلامة رؤيتك، خاصة في الإضاءة الخافتة وفقًا للمعهد الأمريكي للصحة.

غني بالألياف والبكتين

إن الألياف الغذائية هي عنصر غذائي أساسي يرتبط في الغالب بتحسين أداء الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، ولكن فوائدها تتجاوز ذلك بكثير، فبالإضافة إلى تحسين صحة الأمعاء، تدعم الألياف صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وفقًا لمايو كلينك. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للألياف، لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من هذه المغذيات.

وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كوب واحد من لحم اليقطين المطبوخ على 7.1 غرام من الألياف، مما يجعله مصدرًا ممتازًا. كما أن لحم اليقطين غني أيضًا بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان. تقول اختصاصية تغذية جينا فولبي إن "البكتين هو مادة حيوية طبيعية تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة والصحية في القناة الهضمية"، مضيفة أن سلالات البريبايوتك الموجودة في البكتين تدعم ميكروبيوم الأمعاء عن طريق إعادة توازنها نحو حالة أكثر مقاومة للالتهابات.