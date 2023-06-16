فنية الحوار الوطني تستعرض رؤية  دعم وتمكين الشباب وذوي الإعاقة

تحدث محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري في ملف ريادة الاعمال في اولى جلسات لجنة الشباب ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني عن أهمية ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية ودورها وماتتضمنه من انشطة والتي تساعد في ايجاد فرص عمل مما ينعكس بالأثر الإيجابي على الحقوق الاقتصادية للفئات المستهدفة حيث عبرت رؤية المجلس عن مجموعة من المفاهيم هي :

رؤية مجلس الشباب المصري

أولًا: ان ريادة الاعمال أداة عملية ووسيلة يجب العمل على استغلالها من اجل التمكين الاقتصادي وهي احدى الحلول الفاعلة في حال ندرة الموارد للدول التي يماثل حالها حال الدولة المصرية وان الاطلاع على والاستفادة من التجارب الدولية ليس عيبًا ويكفي ان ننظر لدولة مثل الهند تتحصل سنويا على مايزيد عن ١٥٠ مليار دولار عبر خمسة ملايين مبرمج يعيشون على ارضها.

ثانيًا: وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري لدينا العديد من الرؤى والإستراتيجيات مثل رؤية مصر ٢٠٣٠ وآلتي يتحدث الهدف الثامن منها على ريادية الدولة المصرية ولدينا أيضًا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تتحدث عن الحقوق الاقتصادية وحقوق الشباب وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والحق في العمل والتمكين الاقتصادي مما يعكس عدم حاجتنا الى رؤى واستراتيجيات جديدة بقدر حاجتنا الى سياسات واليات تفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ثالثًا: اهمية وضرورة العمل على تعزيز دور المجتمع المدني في دعم رواد الاعمال والقاء الضوء على النماذج الناجحة اصحاب التجارب في هذا الملف.

رابعًا: ضرورة تحويل ملف ريادة الاعمال من مرحلة التريند الى مرحلة التفعيل وان تكون حاضنات الاعمال في مصر مؤهلة لإخراج رواد اعمال قادرين على التأثير في عملية الاصلاح والتنمية.

خامسًا : لدينا مايزيد عن ١٣ مليون شخص من الاشخاص ذوى الاعاقة على ارض الدولة المصرية اغلبهم يعاني من مشكلات تتعلق بالحقوق الاقتصادية ومن الممكن في حال الإرادة الصادقة ان يمثل هذا الملف العصا السحرية لدعم هؤلاء الاشخاص .

سادسًا: إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي يحتاج لطمأنة رواد الاعمال على قدرتهم على الخروج الامن في حال لم يحالفهم الحظ بنجاح مشروعاتهم وتمكينهم من انهاء الامور الخاصة سواء بالملفات الضريبية أو التأمينية والقانونية دون عوائق او عثرات غير مبررة .

وختامًا توحيد الجهود من اجل مستقبل افضل للجميع هو الشعار الذي يجب ان نعمل جميعًا على تعزيزه.