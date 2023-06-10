ماكرون يحذر إيران من تسليم طائرات مُسيرة لروسيا

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إيران من تسليم روسيا طائرات مسيرة خلال حربها في أوكرانيا التي تستمر منذ فبراير 2022.

وجاء في البيان، أن ماكرون عبر أيضًا خلال اتصال هاتفي مع نطيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عن قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني.

وأكد ماكرون في الاتصال سعي بلاده إلى "التفاعل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الرئيسين اتفقا على تعزيز العلاقات خصوصًا المحادثات الخاصة برفع العقوبات والتطورات الإقليمية وكيفية مواصلة التعاون".

ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير، السبت، أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، مشيرًا إلى أن الوكالة أكدت التزام إيران بتعهداتها، داعيًا "الأطراف الأخرى إلى عدم تسييس الملف النووي وعدم اتخاذ خطوات غير بناءة في مفاوضات إلغاء العقوبات".

وشدد رئيسي لماكرون على أن سياسة إيران في ملف أوكرانيا هى رفض الخيار العسكري والحرب، مؤكدًا أن الدبلوماسية الحل الأمثل.

روسيا تتلقى مئات المسيرات الإيرانية:

وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد قال، الجمعة، إن روسيا «تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيرة على أراضيها»، لافتًا أن المنشأة «قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل».

وعرضت الحكومة الأمريكية، صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره بحسب معلوماتها، لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلو متر شرق موسكو.

وذكر البيت الأبيض، أن روسيا تعمل على ما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، وأنها تتلقى مئات المسيرات الهجومية التي تستخدمها في شن ضربات بأوكرانيا.

ونقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها مؤخرًا، أن المسيرات تصنع في إيران، ويتم شحنها عبر بحر قزوين لتصل للقوات الروسية، التي تستخدمها في أوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في ديسمبر أنها تعتقد أن طهران وموسكو تدرسان إقامة خط تجميع طائرات مسيرة في روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء الحرب، لكن ليس بعد ذلك.

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