فرنسا.. ماكرون يتوجه إلى آنسي لمساندة ضحايا حادث الطعن

أعلنت الرئاسة في فرنسا، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يتوجه اليوم إلى مدينة "آنسى" جنوب شرقى البلاد، برفقة قرينته بريجيت لزيارة ضحايا حادث الطعن الذى نفذه لاجئ سوري أمس الخميس، فى حديقة بالمدينة وأسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال صغار.

وأفادت أنه "عقب هجوم أمس (الخميس) سيزور رئيس الجمهورية وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنيسي".

يذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان توجها إلى أنسي الخميس بينما البلاد في حالة صدمة بعد هجوم بالسكين في وضح النهار في حديقة مدينة مزدحمة على حافة البحيرة.

حالة صدمة بعد حادث الطعن

وأثار حادث الطعن في مدينة آنسي، حالة صدمة وحزن في أوساط المجتمع ولدى المسؤولين السياسيين الذين سارعوا للتنديد بالهجوم وتجديد دعوتهم إلى محاربة العنف.

وأعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن أسفه لوقوع حادث الطعن الذى وصفه "بالجبان" الذى تعرض له أطفال فى حديقة بمدينة آنسى بجنوب شرق فرنسا، مؤكدا أن الأمة الفرنسية فى صدمة تجاه هذا الحادث.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "هجوم جبان وقع هذا الصباح في حديقة في مدينة آنسي تعرض له أطفال وشخص بالغ، وهم الآن بين الحياة والموت. الأمة في حالة صدمة بعد هذا الحادث"، معربا عن حزنه البالغ لهذا الحادث، مضيفا "قلوبنا معهم ومع أسرهم وموظفي خدمات الطوارئ الطبية".

حادث طعن جماعي في فرنسا

وذكر المدعي العام، الذي يقود تحقيقا في هجوم مروع بسكين وقع في بلدة بجبال الألب الفرنسية، أن 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 22 شهرا و3 سنوات أصيبوا بجروح تهدد الحياة، وإن اثنين من البالغين أصيبوا أيضا.

وأوضح أن طفلا هولنديا وآخر بريطانيا كانا من بين 4 أطفال أصيبوا في هجوم بسكين في حديقة ببلدة أنسي الفرنسية.

وأضاف أن الأطفال الأربعة الذين تبلغ أعمارهم ثلاثة أعوام أو أقل أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.

طاعن الأطفال في باريس

وأشار إلى أن دوافع المهاجم ما زالت مجهولة، لكن لا يبدو أنها مرتبطة بالإرهاب.

وألقي القبض على المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 31 عاما، في أعقاب هجوم صباح الخميس في بلدة أنسي.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن الرجل يتمتع بوضع اللاجئ في السويد.

وكشف تسجيل مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السوري الذي يشتبه بأنه هاجم أطفالا بسكين في بلدة أنسي الفرنسية هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنجليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع.

والمهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرف عن نفسه بأنه "مسيحي من سوريا" لدى تقدمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

طلب اللجوء لكن باريس رفضت

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس رفضت هذا الشهر طلب لجوء تقدم به الرجل السوري الذي يقف وراء الهجوم.

وأضاف دارمانان لقناة "تي.إف1" الإخبارية، أن اللاجئ السوري الذي اعتُقل بسبب الهجوم يضع "شارات دينية مسيحية معينة".

كما أردف أنه حصل على حق اللجوء في السويد منذ عشر سنوات، وقدم طلبات لجوء في سويسرا وإيطاليا أيضا.

مصر تعرب عن إدانتها الشديدة

وأعرب السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية فرنسا الصديقة إثر حادث الطعن المشين والأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس.

وأدان أبوزيد بأشد العبارات الحادث الذي وصفه بالجبان معلنا تضامن مصر مع حكومة فرنسا وذوي الضحايا في مصابهم الأليم.

وأسفر حادث الطعن عن مقتل وإصابة عدد من الفرنسيين من بينهم أطفال صباح اليوم وتمكنت الشرطة الفرنسية من تحييد منفذ الحادث.

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