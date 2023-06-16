مدرسة الطيران بعد الإعدادية 2023.. شروط الالتحاق

بدائل الثانوية العامة.. يبحث الكثيرين عن تنسيق مدرسة الطيران بعد الإعدادية 2023 وشروط القبول ومصاريف الدراسة بها، حيث يحرص الكثير منهم على الابتعاد عن الثانوية العامة.

معلومات عن مدرسة الطيران بعد الإعدادية

تتيح للتلاميذ الملتحقين بها الالتحاق بالكليات التالية:

ـ الالتحاق بالكلية الحربية.

مدرسة الطيران

ـ الالتحاق بالكلية الجوية العسكرية.

ـ الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية.

ـ الالتحاق بالكلية البحرية.

أماكن مدارس الطيران الثانوية

توجد مدرسة الطيران الثانوية في عدد من الأماكن، وهذه الأماكن هي:مدينة نصر وفى حى ألماظة ومساكن الشروق وفى مدينة حلوان بمنطقة ورش الطائرات.

تنسيق مدرسة الطيران 2023

تبلغ قيمة المصاريف إلى ما يقرب من 1000 جنيه ولا تقل عن 350 جنيه، وتختلف من عام لآخر وتقبل من مجموع يبدأ من 170 درجة للشهادة الإعدادية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتقبل من 300 درجة بالنسبة لطلاب الإعدادية الأزهرية .

مدرسة الطيران

مميزات مدرسة الطيران

هناك عدد من المميزات يحصل عليها تلاميذ مدرسة الطيران ومنها :

ـ الحصول على وجبة غذائية بالمجان طيلة فترة الدراسة وبدل انتقال خلال فترة الإجازات

ـ الحصول على تأمين وراتب شهرى.

ـ الحصول على زي مدرسي مخصص للطلاب، إضافة إلى توفير سكن داخلي طوال فترة الدراسة.

ـ الدراسة تكون تحت إشراف ضباط متخصصين.

ـ يدرس طلاب مدرسة الطيران مواد التربية العسكرية بالإضافة إلى منهج الثانوية العامة.

ـ حصول خريجى المدرسة على الشهادة العسكرية وهى شهادة معتمدة من القوات المسلحة.

شروط الالتحاق بمدرسة الطيران

ـ اجتياز الكشف الطبي والاختبارات.

ـ لا يزيد عمر الطالب عن 17 عام ولا يقل عن 14 عام.

ـ تقبل التلاميذ الذكور فقط.

ـ أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية ويكون لأبوين مصريين.

ـ ضرورة حصول الطالب على المجموع الذى حدده تنسيق القبول بالمدرسة

ـ لا يقل طول التلميذ عن 165 سم.

ـ موافقة ولي أمر الطالب على الالتحاق.