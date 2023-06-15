هام لطلاب الثانوية العامة.. تأثير شرب كوب حليب يوميًا على الجسم

يوصي خبراء الصحة والتغذية العلاجية بتناول كوبًا واحدًا من الحليب يوميًا، خاصًة أيام الامتحانات، فهو يمنح الجسم ثلث احتياجه اليومى من الكالسيوم، كما يحقق النمو الطولى خلال فترة المراهقة، نظرًا لأنه لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، والفيتامينات والمعادن المهمة لصحة العظام والأسنان مثل الكالسيوم والبروتين.

فوائد شُرب كوب حليب يوميًا للطلاب في الإمتحانات

ووفقًا لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية، أثبتت دراسة علمية حديثة أن الحليب يحتوي على العديد من الفوائد أبرزها بناء العظام والأسنان، والوقاية من أمراض القلب، والحفاظ على المعدل الطبيعى لضغط الدم، والحماية من بعض أنواع السرطان، كسرطان القولون، بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكر، وسلامة وتحسين أداء الجهاز العصبى، وتحسين عملية الهضم، وتقوية المناعة، وسلامة النظر

فوائد شُرب كوب حليب يوميًا للطلاب في الإمتحانات

ووفقًا لخبراء الصحة، فهناك مجموعة من الأشخاص تحتاج لشرب المزيد من الحليب، وفيما يلي نستعرض أبرزها...

1- الأطفال حديثى الولادة، ويُفضّل الاعتماد على حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص للرضع.

2- المراهقون والطلاب.

3- كبار السن، حيث تتغير الحالة الصحية للجلد والكلى، ما يضعف من قدرتهما على تصنيع فيتامين "د"، وتحويله للصيغة النشطة أو الفعّالة

4- الحامل والمرضع، حيث تزيد حاجتهما إلى العديد من الفيتامينات، ومن بينها فيتامين "د"، والذي يحتاج إليه الطفل لامتصاص الكالسيوم وتكوين العظام.

وفي السياق ذاته، حذرت الدراسة من بعض العوامل التى تؤثر على مدى استفادة الجسم من الحليب، وأهمها..

1- تناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على الكافيين، مثل المشروبات الغازية، والشاى، والقهوة، والشيكولاتة، حيث تقلل من امتصاص الكالسيوم

2- عدم تناول فيتامين "ج" المتوفر فى الفاكهة، كالحمضيات، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم من الحليب.