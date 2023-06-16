شروط القبول والتقديم في المعهد الفني للتمريض بالأزهر 2024

نشر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بيانًا رسميًا يوضح فيه قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض التابع لهم بمنطقة باب الشعرية داخل أحد المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب بالأزهر، وذلك مع انتهاء اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام الدراسي 2022-2023.



ونقدم لكم خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن التقديم في المعهد الفني للتمريض والشروط الواجب توفرها في كافة المتقدمين للمعهد في العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك بعد موافقة الدكتور سلامة داودد رئيس الجامعة على قبول دفعة جديدة من الطالبات للعام الدراسي المقبل.



شروط القبول والتقديم



الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة أو الأزهريه

أن تكون اللغة الإنجليزية اللغه الاولى

أن تكون المتقدمه مصرية الجنسية مسلمة الديانة

تكون المتقدمة حاصلة على شهادة إعدادية حديثة عام 2022 / 2023 من محافظة القاهرة فقط

تتقدم الطالبة بالأوراق في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان

في حالة اكتمال العدد بالنسبة للإعدادية العامة فقط والحضور شخصيا بمقر المعهد

بالنسبه للإعدادية الأزهرية تقدم طلبات الالتحاق فور إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية والحضور شخصيا بمقر المعهد بمستشفى باب الشعرية الجامعي ولمدة أسبوع عقب إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية بمحافظة القاهرة فقط

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض الأطفال



- ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

- ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

- الا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

- في حالة وجود أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية يجوز النزول بالسن 6 أشهر.

- يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

- لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

- يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

- تحديد الحد الأقصى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي بـ(9) سنوات.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

- يجوز بدون مخالفة شرط السن المشار إليه الموافقة على قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الاستثناء - من شرط الكثافة المقررة فى حدود نسبة لا تتجاوز (10%) من الكثافة المقررة وهى (45) تلميذًا وتلميذة عملا بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 279 لسنة 2011م.