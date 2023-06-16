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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

افتتاح 13 مسجدًا جديدًا اليوم بعدد من المحافظات

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا اليوم الجمعة منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1192 مسجدًا منها 962 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و230 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

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وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف أسيوط
1. المدينة المنورة – المختون – ديروط
2. العوارف – الغنايم شرق – الغنايم
3. أولاد دياب – النواورة – البداري
4. الشرقيين – عرب الأطاولة – الفتح
5. الرحمن – دشلوط – ديروط


مديرية أوقاف المنوفية
6. التقوى والإيمان – عزبة سيراج – شنوان – شبين الكوم
7. الشرقي – منشأة بخاتي – شبين الكوم


مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. فلسطين – أم عزام – القصاصين الجديدة

 


مديرية أوقاف المنيا
9. الدوار القبلي – قفادة – مغاغة
10. عزبة البسيوني – أبوان – مطاي
11. الرحمن – عرب السوايسة – بني عبيد

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي شبل الأسود – مركز ومدينة الشهداء


مديرية أوقاف الفيوم
2. خفاجة – العدوة – مركز الفيوم
 

 

وفد الكنيسة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية والمشاركين في المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية من دول السعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك؛ لتهنئة وزير الأوقاف وقيادات وزارة الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس 15/ 6/ 2023م.


وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالحضور مثمنًا هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أننا في حاجة حقيقة إلى إحلال السلام عن طريق ترسيخ مبادئ الدين الوسطي الحنيف، وأن العالم كله الآن أحوج ما يكون إلى بناء روحي سليم يخفف من الإغراق في المادية، وأن السلام يكون مع النفس أولًا، لأن الإنسان المتدين متسامح متصالح مع نفسه، ومتسامح ومتصالح مع مجتمعه والعالم كله والكون.

 

 

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