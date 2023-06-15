بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو ولبنان في دعم التحول الرقمي

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة بالجمهورية اللبنانية، حيث بحثا آفاق التعاون بين الإيسيسكو ولبنان في دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي، ونشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة.

وفي مستهل اللقاء، الذى أقيم بحضور السفير زياد عطا الله، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة المغربية، رحب الدكتور المالك بالوزير اللبناني، مؤكدا حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع لبنان، واستعدادها لتصميم برامج مشتركة تخدم المجال الصحي، خاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بانضمام لبنان رسميا إلى عضوية الإيسيسكو .

واستعرض المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء بالمجال الصحي، عبر تنفيذها العديد من البرامج والمشاريع مثل برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية الاجتماعية التربوية، لتعزيز الصحة العامة والنفسية.

من جانبه نوه الدكتور الأبيض بجهود الإيسيسكو، مؤكدا حرص الجمهورية اللبنانية على تعميق التعاون مع المنظمة، من أجل تطوير برامج صحية مشتركة، مجددا الشكر للإيسيسكو على مساعدتها في تأمين إعادة الطلاب اللبنانيين عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.



حضرت اللقاء نادين غالب هلال، مستشارة وزير الصحة اللبناني، فيما حضره من الإيسيسكو الدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، والسيدة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور المالك، الدكتور الأبيض، في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، حيث استمع إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض والمتحف، والتي تعتمد تقنيات عرض حديثة لتروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمعهد الوطني الكوري

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ، الدكتور دايجونغ كانغ، رئيس المعهد الوطني للتعلم مدى الحياة (نايل) بجمهورية كوريا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمعهد في مجال النهوض بالتعليم، وتطوير مشروع بناء مدن التعلم مدى الحياة بدول العالم الإسلامي.

ونوه المالك بالشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو والمعهد، مؤكدا أهمية استفادة الدول الأعضاء بالمنظمة من التجربة الكورية في مجال التعلم مدى الحياة.

وأشار إلى حرص الإيسيسكو على تطبيق بنود اتفاقية التعاون الموقعة مع المعهد، والعمل المشترك على تنفيذ البرامج والمبادرات، لتعزيز المنظومات التعليمية، خصوصا في القارة الإفريقية.