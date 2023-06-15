الاتفاق على تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمعهد الوطني الكوري

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور دايجونغ كانغ، رئيس المعهد الوطني للتعلم مدى الحياة نايل بجمهورية كوريا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمعهد في مجال النهوض بالتعليم، وتطوير مشروع بناء مدن التعلم مدى الحياة بدول العالم الإسلامي.

ونوه الدكتور المالك بالشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو والمعهد، مؤكدا أهمية استفادة الدول الأعضاء بالمنظمة من التجربة الكورية في مجال التعلم مدى الحياة.

وأشار إلى حرص الإيسيسكو على تطبيق بنود اتفاقية التعاون الموقعة مع المعهد، والعمل المشترك على تنفيذ البرامج والمبادرات، لتعزيز المنظومات التعليمية، خصوصا في القارة الإفريقية.

ومن جانبه أبرز كانغ، أهمية مواكبة التعليم لما يشهده العالم من تطور، مما يستلزم تكثيف الجهود لتوظيف التكنولوجيا الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي، لضمان تعليم منصف وشامل للجميع، وتزويد الأفراد بالقدرات التي تكفل مواجهتهم للتحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات لبناء مدن التعلم مدى الحياة بدول العالم الإسلامي، والعمل على تعزيز القدرات، وبلورة خطط عمل تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء بالإيسيسكو، إلى جانب تطوير مؤشرات وآليات التقييم لضمان نجاعة هذه المدن التعليمية.

وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق من أجل تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والمعهد، وتقديم كل وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج الكفيلة بالنهوض بمجال التعليم في دول العالم الإسلامي.

حضر اللقاء من الإيسيسكو السيد أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والدكتورة كومبو بولي باري، رئيسة قطاع التربية، والدكتور سانغبونغ كيم، خبير بالقطاع.

الإيسيسكو تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، ومعرض الأسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، من تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2023، بمدينة تونس العاصمة، تحت شعار: "الفنون والثقافة تجمعنا".

وشهد حفل إطلاق الدورة، حضورا رفيع المستوى من مسؤولين وإعلاميين وفنانين، وفي مقدمتهم د. حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، ود. بطرس الحلاق، وزير الإعلام السوري، والوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والسيد محمد الحارثي، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهئية الإذاعة والتلفزيون السعودية، والسيد عبد الرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات إنتاج وهيئات إعلامية إقليمية ودولية.