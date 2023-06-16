"مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر".. عنوان خطبة الجمعة اليوم

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .





وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023 م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023 م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023 م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023 م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

الأوقاف تطلق كتاب "الفكر النقدي .. بين التراث والمعاصرة" باللغة الإنجليزية



في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، كتاب : "الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة" باللغة الإنجليزية للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويهدف هذا الكتاب إلى الإسهام الجاد في العمل على تأسيس نظرية عربية معاصرة في النقد الأدبي ، تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، لا تنسلخ من ماضيها ولا تتنكر له ، ولا تنعزل عن حاضرها وواقعها ولا ترفضه ، وإنما تأخذ من هذا وذاك النافع والمفيد الذي يتسق مع قيمنا وحضارتنا ، ويشكل درعًا حصينة واقية لهويتنا الثقافية في زمن العولمة والتيارات الجارفة .

كما يناقش قضايا في غاية الأهمية مثل : جدلية الحضور والغياب ، والمعادل اللغوي، ونظرية السياق ، في دراسة تاريخية لجذور هذه المصطلحات ورؤية نقدية تحليلية مقارنة بين تناول القدماء والمحدثين لكل منها .

ويجمع الكتاب بين التنظير والتطبيق والتحليل مع الحرص على التوثيق العلمي من جهة ، والأسلوب الأدبي الرصين الذي لا ينحرف بالدراسة الأدبية عن مسارها من جهة أخرى .



