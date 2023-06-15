موعد وشروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات الصف الأول الابتدائي الأزهري في مختلف المعاهد الازهرية على مستوى محافظات الجمهورية سواء كانت “معاهد النموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة" بدءًا من اليوم.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض الأطفال

- ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

- ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.



- الا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

- في حالة وجود أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية يجوز النزول بالسن 6 أشهر.

- يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

- لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

- يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

- تحديد الحد الأقصى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي بـ(9) سنوات.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

- يجوز بدون مخالفة شرط السن المشار إليه الموافقة على قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الاستثناء - من شرط الكثافة المقررة فى حدود نسبة لا تتجاوز (10%) من الكثافة المقررة وهى (45) تلميذًا وتلميذة عملا بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 279 لسنة 2011م.



المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري



كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.

الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024:

أصل بطاقة ولى الأمر للاطلاع عليها و3 صور لها.

4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

تقديم طلب التحاق مدموغ.

وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.

التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سيجري الاستعلام عن التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي يمكن لأولياء الأمور التقديم من خلالها لأبنائهم.

طريقة التقديم على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي.

اختيار المرحلة التعليمية الراغب في التقديم إليها.

إدخال البيانات اللازمة.

إدخال الأوراق والمستندات المطلوبة.