حرب عائلتين على قطعة أرض يسقط 9 ضحايا .. فيديو

اندلعت حرب بالأسلحة النارية، بين عائلتين، على ملكية أرض زراعية، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جرى نقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتشاجر أفراد العائلتين على قطعة أرض مساحتها 20 هكتاراً بديار بكر، وخلفت المعركة مصرغ وإصابة 11 شخصًا في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله "للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك"، كما أضافت السلطات في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.

At least eight people were killed and three injured in a land dispute in #Turkey's Diyarbakir (Amed) province, according to Ali Ihsan speaking to Anadolu Agency, with security forces have been deployed to calm down the tensions



🎥: AA pic.twitter.com/5QguzkAqDL — Zoom News (@zoomnewskrd) June 15, 2023

وأوضحت وكالة أنباء، أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.

حرب بين عائلتين

ونشرت وكالة الأناضول، صور بثتها وسائل إعلام تركية، تظهر جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.

وأشارت وكالة "دي اتش اي" (DHA) للأنباء، إلى أن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.

وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.

نشبت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، بسبب خصومة ثأرية، بمركز أبوتيج فى أسيوط، مما أسفر عنه مصرع وإصابة 3 أشخاص، جرى نقل المتوفي والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بمركز أبوتيج بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود حالة وفاة ومصابين.

وفور البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبرفقتهم سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية مقتل " حسن. ص. ع" 39 عامًا، وإصابة كل من "عزت. ص.م" 30 عامًا، و"ج.ع. ع" 9 أعوام، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية وجود خصومة ثأرية قديمة بين طرفى المشاجرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزى وأسيوط الجامعى، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.