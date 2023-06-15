ثعبان في الحمام.. زاحف يهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)

دخل رجل حمام منزله لقضاء حاجته، وكان لا يتوقع أي خطر، وهو في بيت الراحة، ويتفاجئ بوجود ثعبان في الحمام هاجمه؛ ليخرج مهرولًا، يطلب المساعدة.

أصيب الرجل بصدمة بعدما وجد نفسه قريبًا جدًا من ثعبان ضخم، ليطلب النجدة على الفور، ويستعين بمتخصصين لإنقاذه من المفترس القابع في حمام منزله.

ثعبان في الحمام

واتصل رجل أسترالي، بولاية كوينزلاند، عندما اكتشف ثعبانا ضخما فوق باب حوض الاستحمام، بإحدى الشركات المتخصصة بصيد الأفاعي.

ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورا على "فيسبوك"، تُظهر ثعبانا مرقطا فوق إطار باب الحمام.

وتمكن مسؤول الشركة من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية.

ثعبان في الحمام

الثعابين

الثعبان أو الحية هو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد يتبع رتيبة Serpentes من رتبة الحرشفيات له جسم متطاول، مغطى بحراشف، ولا توجد له أطراف، أو أذنين خارجيتين، وجفون ولكن ثمة حواف في جسمه، يعتقد أنها كانت تمثل أطرافه التي تلاشت. الثعبان من آكلات اللحوم يتواجد منه على الأرض 2700 نوع، تنتشر في جميع القارات، عدا قارة أنتاركتيكا وهي تتواجد بمختلف الأطوال من 10سم للثعابين الصغيرة إلى عدة أمتار للثعابين الكبيرة، مثل الأصلة والأناكوندا التي قد يصل طولها إلى 6،95م. معظم أنواع الثعابين غير سامة، أما الأنواع السامة، فتستخدم السمية بشكل أساسي لقتل الفريسة أو إخضاعها أو للدفاع عن نفسها، إذ أن كمية قليلة من سم الثعبان كافية لإحداث أضرار شديدة للضحية أو حتى التسبب بالموت للإنسان.

ويعتقد العلماء أن الثعابين تربطها علاقة قرابة بالسحالي، وهي تكيفت للتخفي في الجحور والصخور، مثلما تفعل السحالي أثناء العصر الطباشيري ومع ذلك يفترض بعض العلماء أن الثعابين أصولها مائية. وهذا التعدد في أنواعها ظهر خلال عصر الباليوسيني.

تصنيف الثعابين

كل الثعابين الحديثة تصنف ضمن رتبة Serpentes بحسب تصنيف لينين التي تشكل رتيبة من رتبة الحرشفيات علما بأن إضافة هذا القسم من رتبة الحرشفيات مع الثعابين غير متفق عليه من قبل علماء التصنيف

وتنقسم رتيبة الثعابين لرتيبتين كبيرتين هي ألثينوثيديا وسكوليكوفيديا وهي تستند بشكل رئيسي إلى خصائص البنية التركيبية وعلم الوراثة الجزئية وهناك أنواع عدة من الثعابين المعروفة كالكوبرا والاصالة وقد عثر على أكبر ثعبان في العالم وهو الانكوندا.