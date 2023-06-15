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الخميس 15 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الرجل النحس.. نجا من الموت دهسًا فانقلبت به سيارة الإسعاف

انقلاب سيارة إسعاف
انقلاب سيارة إسعاف

حكاية ولا في الأفلام إن عرضتها شاشات السينما لن تصدقها، وإن جاءت بها السوشيال ميديا ستقول مفبكرة وفوتوشوب، أما إذا قرأت هذه السطور، فلن تملك إلا أن تقول سبحان الله.  

 

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عبارات الحمد والشكر ترددت على لسان رجل بعد تعرضه لحادث دهس، ولكن المصيبة لم تكن كبيرة، فسارع المتسبب في الحادث، للإسعاف المصاب.

 

وصلت سيارة الإسعاف وحملت الرجل المصاب، وانطلقت بأقصى سرعة إلى المستشفى، لإنقاذ الرجل، الذي يصرخ من فرط الألم، لكن القدر له رأي آخر.

 

وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية، تَسبب في انقلاب المركبة، ما أدى إلى وفاة المصاب الأول في حادث الدهس، وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.

 

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أنه غرفة العمليات تلقت بلاغًا بورد بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس، على الفور بإسعافه بمركبته متوجها إلى المستشفى.

 

وبحسب وسائل إعلام كويتية، سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق.

 

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