أوكرانيا تستعيد 100 كيلومتر مربع من القوات الروسية

أعلنت دولة أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا" استعادة أراضي مساحتها 100 كيلومتر مربع من القوات الروسية، في هجومها المُضاد.

وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، قال البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف: "إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المُضاد على القوات الروسية".

نقلت رويترز عن القائد العسكري الأوكراني قوله في إفادة صحفية: "مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط".

أكد أن في المراحل الأولى من الهجوم، الذي قالت أوكرانيا إنه بدأ الأسبوع الماضي، تم تحرير سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب.

صرَّحَ مسئولون عسكريون بأن الجيش تقدَّمَ بما يصل إلى 3 كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في قطاع زابوريجيا، وبما يصل إلى 7 كيلومترات بالقرب من قرية في جنوب فيليكا نوفوسيلكا في قطاع دونيتسك.

لم تعترف روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، رسميًّا بالتقدم الأوكراني، ويقول كل جانب إن الطرف الآخر تكبد خسائر فادحة مُنذ بدء الهجوم المُضاد.

في بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك: "إنها ستُرسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية".

زيلينسكي يحث سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا:

في غضون ذلك، حثَّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلًا: "إن ذلك سيكون ضروريًا في إنهاء "الغزو الروسي".

تحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا مُنذ فترة طويلة على أي دولة تشتري أسلحتها أن تُعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات.

وفرضت في نوفمبر الماضي حظرًا على إرسال الذخائر السويسرية سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.

قال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري: "أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها، وهذا سيكون ضروريًا، فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".

دعا الرئيس الأوكراني في خطابه المصور سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري آلان بيرسيه بشأن المبادرة في مارس.

أثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذْ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني ووصفه بأنه تعدٍّ على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.