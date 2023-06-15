أوكرانيا تقصف دونيتسك 34 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 220 قذيفة من عيارات مختلفة، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك أطلق العدو 21 قذيفة وصاروخ من عيار155 و152 ملم. واتجاه غورلوفكا 12 قذيفة من عيار155 و152 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه فولنوفاخا من عيار155 ملم".

وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلق العدو ما مجموعه 220 مقذوفا من عيارات مختلفة، وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، لوغانسك، ميخائيلوفكا، بانتيليمونوفكا، دونيتسك، يلينوفكا وفلاديميروفكا.

وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن إصابة مواطنين مدنيين اثنين في منطقة لينينسكي في دونيتسك وفلاديميروفكا.

ويذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.