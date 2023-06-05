أوكرانيا تُقر بحصولها على أسلحة تُمكنها من شن الهجوم المُضاد

تلقت “كييف” ما يكفي من الأسلحة الغربية لشن الهجوم المُضاد ضد موسكو، هكذا اعترف وزير الخارجية الأوكراني، “دميتري كوليبا”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، قال كوليبا: "لدى أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة لشن الهجوم المُضاد ضد روسيا، وستمنحنا هذه العملية النصر الضروري الذي سيُمكننا في نهاية المطاف من الانضمام على حلف الناتو".

ورجح كوليبا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يكون مُمكنًا قبل انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة فيها، مُتجنبًا تحديد موعد شن قوات كييف للهجوم المُضاد.

القوات الأوكرانية تشن هجومًا واسع النطاق في 5 قطاعات:

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، اليوم الاثنين، بشن القوات الأوكرانية هجومًا واسع النطاق في 5 قطاعات على الجبهة جنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "صباح يوم 4 يونيو شن العدو هجومًا واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن كييف تلقت حوالي 60 دبابة من صنع غربي.

وقال ريزنيكوف إن "التحالف (لتوريد دبابات ليوبارد) يضم ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا"، مُشيرًا إلى أن "لدى كييف حتى الآن كتيبتين من 30 دبابة ليوبارد لكل منهما، أي حوالي 60 في المجموع".

ووفقًا له، زودت كذلك فرنسا كييف بدبابات "AMX-10RC" ذات العجلات، وبريطانيا أرسلت دبابات "تشالنجر" والولايات المتحدة الأمريكية - أبرامز.

وفي 25 يناير أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيُرسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وسيسمح لدول أخرى بإعادة تصدير هذه المركبات.

ووافقت الحكومة الألمانية في 7 فبراير الماضي، على تسليم كييف 178 دبابة "ليوبارد 1A5".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مارس الماضي، أنها تُخطط لإرسال 31 دبابة "أبرامز" من مخزونها إلى أوكرانيا بحلول الخريف.