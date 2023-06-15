الأهلي يؤمن كولر من الرحيل المبكر بتعليمات الخطيب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن نية النادي الأهلي في الاحتفاظ بمديره الفني السويسري مارسيل كولر لسنوات قادمة بعد التطور الفني الكبير الذي شهده للفريق مع المدرب خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أعطى تعليماته ببدأ فتح خط تفاوض مع كولر فور عودته من عطلته بسويسرا لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل .

وأضاف شبانة أن الأهلي يسعى لتمديد عقد كولر لموسمين آخرين بخلاف الموسم المقبل لإستكمال المشروع الفني للفريق الذي بدأه هذا الموسم خاصة وأن الفريق مقبل على تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

3 عروض خليجية تهدد استمرار حسين الشحات مع الأهلي

تلقى حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 عروض خليجية قوية خلال الأيام الأخيرة تهدد استمرار النجم الدولي داخل جدران القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر أن العروض التي حصل عليها الشحات من أندية الطائي السعودي والوحدة الإماراتي والغرافة القطري للحصول على خدماته ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بشكل رسمي بانتهاء الموسم الحالي، وطلب اللاعب تأجيل مسألة تجديد عقده مع الفريق لحين مناقشة العروض الخليجية.

وسبق أن طلب الشحات الحصول على مقابل مالي يبلغ نصف مليون دولار، لكن إدارة الأهلي تحفظت على الأمر وطلبت من اللاعب تخفيض هذا الراتب بما يتناسب مع السقف المالي للرواتب داخل الفريق.