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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الزمالك يبحث عن مباراة ودية قبل موقعة فاركو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

طلب الكولومبي كارلوس ألبرتو أوسوريو، المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري، الاتفاق مع أحد فرق الدرجة الأولى للعب مباراة وديه خلال 48 ساعة مقبلة، استعدادا لمواجهة فاركو في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر المقررة يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة.

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مساعد كولر وجروس السابق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

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مكاسب الزمالك من انضمام مصطفي محمد لـ نانت الفرنسي نهائيًا

وواصل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت خلال الأيام الماضية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وخاض "سامسون" مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وانتظم المغربي أحمد بلحاج في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة  التوقف الدولي الحالية.

وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم

في سياق متصل، يعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء اليوم الخميس بصالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك، للحديث عن تفاصيل بناء المشروع الضخم "حلم الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية" وهو بناء ستاد الزمالك ونادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول على مساحة 129 فدان في أرقي الأماكن بمدينة 6 أكتوبر .

وسيعلن رئيس الزمالك عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولي منه خلال 6 أشهر تقريبا.

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