الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مانشستر يونايتد يرفع عرضه لشراء ماسون ماونت من تشيلسي

ماسون ماونت
ماسون ماونت

رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضه لنادي تشيلسي مقابل الحصول على خدمات اللاعب الانجليزي ماسون ماونت في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 ، بعد رفض العرض الاول من إدارة اليونايتد .

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وينتهي عقد ماسون ماونت مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم المقبل في شهر يونيو من عام 2024، ويحق للاعب الرحيل مجانًا والتوقيع لأي فريق مجانًا في الصيف المقبل.

تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد

قدمت إدارة مانشستر يونايتد عرضها لأول لشراء اللاعب ماسون ماونت من تشيلسي والذي كان قبل أيام لكن إدارة البلوز رفضت العرض بسبب المقابل المادي الضعيف.

عرض اليونايتد الأول لشراء عقد ماسون ماونت كان بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، وتم رفضه من قبل البلوز الذي أكد أنه ليس من ضمن خطط النادي الموافقة على رحيل اللاعب مقابل هذا المبلغ أو أقل.

عرض جديد من مانشستر للحصول على ماسون ماونت

تخطط إدارة مانشستر يونايتد تقديم عرض جديد للحصول على خدمات صاحب الـ 24 عام بعد احتمالية رحيل برونو فرنانديز عن الفريق خلال 

موقف تشيلسي من رحيل ماسون ماونت

لا تمانع إدارة نادي تشيلسي رحيل ماسون ماونت لليونايتد بشرط الحصول على عرض مالي جيد، وسهولة تحديد بديل اللاعب في نفس مركزه بالموسم المقبل.

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وحددت إدارة نادي تشيلسي لاعب الوسط البلجيكي صاحب الأصول البرازيلية أندرياس بيريرا كبديل محتمل لماسون مونت، والذي يقترب من الرحيل عن البلوز بشكل رسمي في يونيو الجاري.

موقف ماسون ماونت من البقاء رفقة تشيلسي

تحوم الشكوك حول موافقة ماسون ماونت على البقاء رفقة تشيلسي في الفترة المقبلة، وذلك بسبباستقبال اللاعب للمزيد من العروض بالإضافة إلى ابتعاد الأزرق اللندني عن المشاركات القارية المؤثرة مؤخرًا.

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