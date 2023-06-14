تدريبات الزمالك.. أوباما يؤازر اللاعبين في مران اليوم

يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خوض تدريباته استعدادًا لمنافسة بطولة الدوري العام المصري وكأس مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات الزمالك مؤازرة لاعب الفريق السابق والمعار للحزم السعودي يوسف إبراهيم "أوباما"، بعدما تواجد في مران الفريق اليوم، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الأبيض.

وحصوا اللاعبين والجهاز الفني للقلعة البيضاء على مصافحة أوباما، كما شاهد اللاعب جانب من مران الفريق، والذي يستعد لمواجهة فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

في السياق نفسه، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبين في مران اليوم.

ويحاول المدرب الكولومبي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

بينما أدى نجوم الزمالك تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

في سياق متصل، منح مدرب حراس الفريق محمد عبد المنصف تدريبات لخماسي حراس المرمى محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز.

وركز عبد المنصف في تدريباته مع الخماسي على الجوانب الفنية منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل الأمثل للاعبين، بالإضافة إلى التصدي للتسديدات من مسافات طويلة وقصيرة، بجانب بعض الأمور الأخرى.

بينما أدى عبد المنصف الخماسي تعليمات فنية مهمة بشكل مستمر خلال الفقرة الفنية الخاصة.

في سياق متصل، ويواصل اللاعبين تدريباتهم بفرمان من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث شهد المران وجود تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.

تحدث لاعب الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو عبر برنامجه “الريمونتادا”، والمذاع عبر قناة المحور، حيث قال: "عندما تحدثت عن أن طارق حامد أفضل من كانتي، قلت هذا لأني أ‘ي ما أقوله وأن ما أقوله سوف سيحدث" .

وتابع نجم الزمالك السابق تصريحاته : “أغلبية جمهور الاتحاد شن هجوم على صفقة طارق حامد قبل اتمام التعاقد معه قبل أن يساهم في تتويج الفريق السعودي بدوري المحترفين روشن”.

وأضاف:"لن أتحدث عن أن طارق حامد أفضل من الفرنسي لكونه لاعبًا مصريًا، لكن أتحدث عن كرة القدم، طارق حامد لاعب يجيد في مركز ستة ويُتقن إفساد اللهجمات بالنسبة للمنافسين، وهذا اللاعب بالنسبة لطريقة لعب مدربين كثيرين لا غنى عنه" .