ريال مدريد يتغنى بضم بيلنجهام لمدة 6 مواسم

رسميًا ..أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد لمدة ستة مواسم.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: اتفق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلنجهام، الذي سيرتبط بنادينا للمواسم الستة المقبلة.

وأضاف :سيقام يوم الخميس 15 يونيو في سيوداد ريال مدريد، حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في ريال مدريد، بعد ذلك، سيظهر جود بيلنجهام في مؤتمر صحفي.

كان دورتموند قد أعلن في وقت سابق أن بيلنجهام سينضم إلى ريال مدريد بمقابل مادي أولي يبلغ 103 ملايين يورو وقد يصل إلى 133.9 مليون يورو .

وأثنى ريال مدريد على بيلنجهام، حيث ذكر عبر موقعه: ضم نادينا أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية، يأتي لاعب وسط قادما من بوروسيا دورتموند بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2022-2023.

بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي في عمر الـ 19 عاما فقط.

وأضاف: ينضم بيلنجهام إلى فريق كارلو أنشيلوتي (المدير الفني لريال) بعد ثلاثة مواسم في ألمانيا.

في موسمه الأخير، حقق أفضل سجل تهديفي له مع بوروسيا دورتموند 14 هدفا في جميع المسابقات.

وواصل النادي الملكي استعرض مسيرة بيلنجهام، حيث أضاف: في سبتمبر 2020، سجل في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الألماني وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي "17 عاما و 77 يوما".

في ذلك الموسم، لعب أساسيا في نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي فاز بها بوروسيا دورتموند.

وبعد ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2020، استدعي بيلنجهام للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حينما فازت إنجلترا بالمركز الثاني، كما شارك في مونديال قطر 2022 وسجل هدفا خلاله.

كان بيلنجهام قد نشأ في برمنجهام سيتي الإنجليزي، وفي أغسطس 2019، أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية (16 عاما و38 يوما) وأصغر هداف (16 عاما و63 يوما)

وبعد رحيله عن النادي الإنجليزي في يوليو 2020، أعلن برمنجهام سحب القميص رقم 22 تكريما له.