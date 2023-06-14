موعد إعلان ريال مدريد عن بديل كريم بنزيما

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع بديل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي عن صفوف النادي الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.







وخسر ريال مدريد نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي رفض تجديد عقده وقرر قبول عرض اتحاد جدة السعودي.



وتهدد العروض السعودية نجوم ريال مدريد فبعد انتقال بنزيما لاتحاد جدة، تتجه الأنظار حاليا إلى الكرواتي لوكا مودريتش الذي تلقى عرضًا من أهلي جدة السعودي.



وتبحث إدارة ريال مدريد عن التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل كريم بنزيما.



وتعمل إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي إلى إنهاء صفقة بديل الفرنسي كريم بنزيما.



وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي.



بديل كريم بنزيما في ريال مدريد



يرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بشدة في تدعيم خط هجومه بمهاجم جديد بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.



ويسعى ريال مدريد لمواصلة صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع جود بيلينجهام بالإضافة إلى عودة الثنائي فران جارسيا وبراهيم دياز.



وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن ريال مدريد على وشك التعاقد مع الصفقة الرابعة.



وبحسب الصحفية الإسبانية فإن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع خوسيه لويس ماتو “خوسيلو” مهاجم إسبانيول.



وأضافت إلى أن ريال مدريد مع خوسيلو على كافة الشروط الشخصية، ومن المقرر أن يعلن عن الصفقة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وذكرت الصحفية الإسبانية أن ريال مدريد سيتعاقد مع خوسيلو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد بشكل نهائي حال تألقه في الموسم المقبل.





تألق خوسيلو في الدوري الإسباني

ويعد خوسيلو هو أبرز نجوم إسبانيول في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، بعدما شارك مع الفريق الكتالوني في 34 مباراة بالليجا، وتمكن من المساهمة في 18 هدفًا بتسجيله 16 هدفًا وصناعته هدفين.



وسبق للمهاجم خوسيلو اللعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد كاستيا عام 2009 قبل أن ينتقل إلى صفوف سيلتا فيجو، ويبلغ خوسيلو من العمر 33 عامًا







ولعب خوسيلو إجمالي 470 مباراة في مسيرته مع الأندية، واستطاع تسجيل 148 هدفًا وصناعة 39 آخرين.