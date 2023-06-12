بيلنجهام يغيب عن منتخب إنجلترا لهذا السبب

يغيب لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني عن مباراتي منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام مالطا ومقدونيا الشمالية.

ويأتي غياب اللاعب بيلنجهام حيث مازال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.

ويقضي بيلنجهام "19 عاماً" بعض الوقت في مركز إنجلترا لإعادة تأهيل الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند بتعادله أمام ماينتز 2-2، ليهدي لقب الدوري الألماني بفارق الأهداف لغريمه التقليدي بايرن ميونخ الفائز على كولن 2-1.

ووافق بيلنجهام، أحد نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر العام الماضي، أخيراً على الانضمام إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد في صفقة ضخمة ستكتمل بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

وانضم بيلنجهام إلى قائمة الغائبين عن فريق المدرب جاريث ساوثجيت المكونة من 25 لاعبا، حيث انسحب لويس دانك مدافع برايتون أيضاً الأحد.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: انسحب لويس دانك من تشكيلة إنجلترا بسبب الإصابة، بينما لن يلعب جود بيلنجهام أي دور في تصفيات هذا الشهر.

من المقرر أن ينضم ديكلان رايس لاعب وست هام وجاك غريليش وجون ستونز وفيل فودين وكايل ووكر وكالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى المنتخب في الأيام المقبلة بعد نجاحاتهم القارية.

ويلعب المنتخب الإنجليزي مع مالطا في تا كالي في 16 الشهر الحالي، قبل أن يستضيف مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد في مانشستر في 19 منه.

استهل فريق ساوثجيت حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا بفوزه على إيطاليا وأوكرانيا في مارس.